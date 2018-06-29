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Otobüste "yüksek sesle konuşma" tartışmasındaki ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 23:00 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, otobüste yaşanan tartışma ve arbede sırasında fenalaşarak ölen otobüs şoförü Hüseyin Göncü'nün meslektaşları, konvoy oluşturarak olaya tepki gösterdi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, otobüste yaşanan tartışma ve arbede sırasında fenalaşarak ölen otobüs şoförünün meslektaşları, olayı protesto etti.

Özel halk otobüsünde yaşanan arbede sırasında otobüs şoförü Hüseyin Göncü'nün hayatını kaybettiği olaya tepki için yaklaşık 100 özel halk otobüsü, İzmit 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda toplandı. Sürücüler, korna çalıp slogan atarak, meslektaşlarının ölümüne neden olaya tepki gösterdi.

Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, yaptığı açıklamada, meslektaşlarının zor şartlar altında işlerini yaptığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Dün elim bir olay yaşanmıştır. İnsanın canı bu kadar ucuz olmamalı. Çok üzgünüz. Bundan sonra böyle bir olayın tekrar yaşanmamasını diliyoruz. Amacımız bundan sonra bütün kooperatif başkanlarımızla beraber hiç bir arkadaşımızın zarar gelmeyecek şekilde gerekli tedbirleri almaktır. Bu konuda gerek Büyükşehir Belediyemiz gerekse Valiliğimiz gereken tedbirler alınmaktadır."

Açıklamanın ardından, otobüs şoförleri korna çalarak, konvoy halinde Derince'ye gitti.

- Olayın geçmişi

İzmit Yahya Kaptan-Derince Sopalı hattında sefer yapan 41 J 0495 plakalı özel halk otobüsünün şoförü Hüseyin Göncü (37) ile bazı yolcular, dün Bekirdere Kanalboyu durağından otobüse binen S.B'yi (24) yüksek sesle telefonda konuştuğu için uyarmış, uyarılara buna tepki gösteren S.B. ile sürücü ve diğer yolcular arasında çıkan tartışma sırasında fenalaşan Göncü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Tartışma, araçtaki güvenlik kamerasına yansımış, olay yerinden kaçan S.B. dün polise teslim olmuş ve bugün çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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