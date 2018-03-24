Otobüsteki akılalmaz olayı böyle savundu: Sakinleştirmek için tokat attım

Mahkemelik olan olay 13 Ocak 2017’de İstanbul’da bir halk otobüsünde yaşandı. İdidanameye göre olay şöyle gelişti; evli ve iki çocuklu M.E. (48), 13 Ocak’ta halk otobüsüne bindi. Otobüs çok kalabalık değildi. M.E.'nin hemen karşısında ise genç bir delikanlı oturuyordu. Bir süre sonra karşı koltukta oturan Serdar K. (23), iddiaya göre kaş göz işaretleri yapmaya başladı. M. E.'de ilk etapta kime yaptığını anlayamadığı için önemsemedi. Ancak Serdar K., tacizlerine devam ediyordu.

‘SEN KİME KAÇ GÖZ İŞARETİ YAPIYORSUN’

Sözcü'den Şeyma Ulusoy'un haberine göre; M.E., sağını solunu kontrol ettiğinde kaş göz işaretlerinin kendisine yapıldığını fark etti. M.E., tepkisini ‘Sen kime kaş göz işareti yapıyorsun' diyerek göstermesine rağmen Serdar K., tacizlerine devam etti. Bunun üzerine M.E, yerinden kalkıp şahsa yaklaşarak “Sen neden bana kaş göz işareti yapıyorsun, ayıp değil mi? Ben senin annen yaşındayım” dedi.

TELEFON TACİZCİNİN CEBİNDEN ÇIKTI

Serdar K., hiçbir cevap vermeden M.E'nin yüzüne yumruk attı. Sersemleyen M.E'nin elinden cep telefonu yere düştü. Telefonun düştüğünü fark etmeyen M.E. başına gelenleri bildirmek için eşini aramak istedi ancak telefonunu bulamadı. Bu sırada araya giren diğer yolcular Serdar K.'nın daha fazla zarar vermesine engel oldu. Telefonunu bulamayan M.E., hemen otobüs şoförünün yanına giderek telefonun kaybolduğunu ve derhal kapıları kilitlemesini istedi. Otobüsteki bir vatandaştan telefon alan M.E. eşini arayarak durumu anlattı. M.E.'nin eşi karısının telefonunu karşıdan çaldırınca birden otobüste ilahi sesi yükselmeye başladı. Telefonunu zil sesinden tanıyan M.E. sesi takip ettiğinde az önce kendisine yumruk atan Serdar K.'nın cebinden geldiğini fark etti. Talihsiz kadın telefonunu vermesini istemesine rağmen Serdar K., cebindeki telefonun kendisine ait olduğunu ileri sürdü.