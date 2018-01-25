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Otobüsteki "Gazi Kartı" tartışması; Daha önce geçersizdi

GÜNCEL HABERLERİ | 25.01.2018 17:36 | Son Güncelleme 43 dakika önce

Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL,(DHA) İstanbul'da çift katlı özel halk otobüsünde yaşanan 'kart' tartışması sonrası gazinin otobüsten indirilmesiyle ilgili görüntüler tartışma yarattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "Sürücü hakkında hemen soruşturma başlatılmış olup cezai işlem uygulanacaktır"açıklamasında bulundu. Gazilere verilen ulaşım kartı 2014 yılına kadar çift katlı otobüslerde geçmiyordu. Ancak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlanan ücretsiz veya indirimli seyahat kartları yönetmeliği,4 Mart 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece gaziler kartlarıyla çitf katlı otobüslerde de ücretsiz seyahat hakkına kavuştu. Gazi kartlarıyla Özel Halk Otobüslerinde ücretsiz yolculuk yapılabiliyor.

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