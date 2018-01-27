Otobüsteki kadını takip edip Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına aldırdı

Dün Keçiören’den Kızılay’a gelmek için otobüse binen M.A. isimli vatandaş, yanındaki bir kişiyle sohbet ediyordu. Bu sırada aynı otobüste bulunan başka bir kişi, M.A. ile birlikte Kızılay'da indikten sonra 155 polis hattını aradı. M.A. ile aynı otobüste Kızılay’a geldiğini söyleyen bu kişi, M.A.’nın otobüsteyken Gezi Parkı Eylemleri ile 15 Temmuz Darbe Girişimi’ne ilişkin bir başkasıyla sohbet ettiği ve bu sırada ‘Cumhurbaşkanına ve devlet büyüklerine hakaret’ içeren sözler kullandığı iddiasında bulundu.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, söz konusu ihbarcı, M.A.’yı Kızılay’da da takip edip, polisin gelmesinin ardından, bir mağazada alışveriş yaparken gözaltına aldırdı ve M.A. Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

CHP'Lİ EMİR: VATANDAŞI İHBARCI YAPTILAR

M.A.’nın gözaltına alınması üzerine CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek, görüşmelerde bulundu. M.A. ile de görüşen CHP’li Emir, çıkıştığı yaptığı açıklamada, “M.A., Kızılay’a gelirken iddia edildiği üzere söz konusu içerikli hakaretlerde bulunmadığını; kasıtlı ya da kasıtsız birinin iftirasına uğradığını söyledi. M.A., sade bir vatandaş olarak geçirdiği günün sonunda gözaltına alınma şaşkınlığı içerisinde. Şaşılmayacak gibi değil; biri çıkıyor, telefonla ihbarda bulunuyor ve sizi alıp karakola götürüyorlar. Bir kere suçun delili yok. Artık hangi ruh halinde bilemiyorum ama birinin sözü yetiyor, sizin 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanma olasılığınıza. Tüm vatandaşları birbirinin ihbarcısı ve iftiracısı yapma amaçlarını sonunda başardılar.