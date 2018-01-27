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Otobüsteki kadını takip edip Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına aldırdı

GÜNCEL HABERLERİ | 27.01.2018 00:58 | Son Güncelleme 14 dakika önce

Keçiören'den Kızılay'a gelmek için bindiği otobüste yanındaki kişiyle sohbet eden M.A. adlı kadın, başka bir kişinin ihbarı ve “takibi” üzerine Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan gözaltına alındı.

Otobüsteki kadını takip edip Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına aldırdı

Dün Keçiören’den Kızılay’a gelmek için otobüse binen M.A. isimli vatandaş, yanındaki bir kişiyle sohbet ediyordu. Bu sırada aynı otobüste bulunan başka bir kişi, M.A. ile birlikte Kızılay'da indikten sonra 155 polis hattını aradı. M.A. ile aynı otobüste Kızılay’a geldiğini söyleyen bu kişi, M.A.’nın otobüsteyken Gezi Parkı Eylemleri ile 15 Temmuz Darbe Girişimi’ne ilişkin bir başkasıyla sohbet ettiği ve bu sırada ‘Cumhurbaşkanına ve devlet büyüklerine hakaret’ içeren sözler kullandığı iddiasında bulundu.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, söz konusu ihbarcı, M.A.’yı Kızılay’da da takip edip, polisin gelmesinin ardından, bir mağazada alışveriş yaparken gözaltına aldırdı ve M.A. Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

CHP'Lİ EMİR: VATANDAŞI İHBARCI YAPTILAR

M.A.’nın gözaltına alınması üzerine CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek, görüşmelerde bulundu. M.A. ile de görüşen CHP’li Emir, çıkıştığı yaptığı açıklamada, “M.A., Kızılay’a gelirken iddia edildiği üzere söz konusu içerikli hakaretlerde bulunmadığını; kasıtlı ya da kasıtsız birinin iftirasına uğradığını söyledi. M.A., sade bir vatandaş olarak geçirdiği günün sonunda gözaltına alınma şaşkınlığı içerisinde. Şaşılmayacak gibi değil; biri çıkıyor, telefonla ihbarda bulunuyor ve sizi alıp karakola götürüyorlar. Bir kere suçun delili yok. Artık hangi ruh halinde bilemiyorum ama birinin sözü yetiyor, sizin 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanma olasılığınıza. Tüm vatandaşları birbirinin ihbarcısı ve iftiracısı yapma amaçlarını sonunda başardılar.

Polisin bu ihbarı, işini gücünü bırakıp hemen mesele yapması ayrıca sorun. Ülkemizin içinden geçtiği ciddi süreç ortadayken, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ edip edilmediğinin peşine düşülüyor. Somut hiçbir delili olmayan iddia için hemen koşturan polis, acaba bir kadın cinayeti ya da benzeri olaylara ihbar edildiğinde hemen gidiyor mu? Tabi ki gitmiyor; gitseydi memlekette kadın cinayetlerin yüzde 1400 artış olmazdı.”

Konuyla ilgili Milletvekili Murat Emir sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

CHP'li isim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiasıyla gözaltına alındı
Cumhurbaşkanına hakaret eden üniversiteli kızın cezası onandı
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Anahtar Kelimeler:
ihbar Takip Keçiören Ankara Murat Emir muhbir vatandaş

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
Başka 2 kişinin özel sohbetini dinleyip üzerine birde takip edip ihbar etmek nedir? Asıl bunu yapan kişi suçlu tanıdığımla ne konuşursam konuşurum bu hakarete girmezki gidip yazarsam gazetede yazı yayınlarsam girer, bir gruba seslenirken söylersem girer. bu nasıl bir sapıklıktır sokakta kadını takip edip ihbar etmek nedir...
Bu kadini biri dovse doner kafasini gider kadini dinledigi yetmemis bir de maganda gibi pesine dusmus adama bak
saçmalık !
madalyası hazırmı ihbarcının ulan nasıl bir akıl bu gökten zembille inmedi kınıyorum
vay be toplum ne hale gelmiş insan kılığında neler varmış
SÖZ GÜMÜŞ İSE SÜKUT ALTIN MIŞ DEMEK Kİ
@cumhurbveli aynennn
bu ajana madalya takmak gerek
defalarca polise işim düştü 155i aradım ne gelen oldu ne giden.
İhbarcıyı milletvekili adayı yaparlar seçimde
nasil bir ülke olduk miet bir birinin acigini ariyor senle ayni gorüste düsuncede degilse hemen vurun abaliya arkadas iki kisinin muhabbetinden sanane herkes senin gibi dusunmek zorundami okadar delikanlisin kadinin yuzune hatasini soyleseydin...
NE HALLERE DÜŞTÜK YARABBİ! SONUNDA BUNU DA BAŞARDILAR.TOPLUMU VE HALKI KUTUPLAŞTIRDILAR YA HELAL OLSUN.İYİYİ KÖTÜYÜ SÖYLEMESEN DEMOKRASİNİN VARLIĞINDAN BAHSEDEBİLİR MİYİZ?YALAKALIKTA VATANDAŞ BİRBİRİ İLE YARIŞIR OLDU. ALLAH SONUMUZU HAYIR ETSİN. BU YALAKALARI DA RAMAZAN KOLİSİ LİSTESİNE ALIYORLARDIR UMARIM. YAKINDA MADALYA TAKSALAR ŞAŞIRILMAMASI GEREK.
birinin söylemiyle kimse kimseyi içeri almaz telefon kaydı vardır bu haberin ilk kısmı yarına video düşer. dünde 2 katlı otobüse alınmayan indirilen gazi haberi vardı sesli görüntü bugüne düştü bu yorumları yapanlar 1-2 gün sonra ne diyecekler merak ediyorum
sonumuz hiç iyiye gitmiyor gibi. inşallah düze çıkarız. tuaf şeyler olmaya başlıyor
memleket kominist dönemdeki resya'ya döndü,,o xzamanlar çöcuk babayı,baba anayı ihbar ediyordu,,bunları eleştirmiyeceksin,nederlerse evet efendim,isabet buyurdunuz diyeceksin
saçma sapan işler . ne yani şimdi ben sinir olduğum birini ihbar edip desemki bu kişi cumhurbaşkanına hakaret etti diye ihbar etsem hemen gözaltınamı alacaksınız . insan hayatıyla oynamak bu kadar kolay mı ? din üzerinden siyaset üzerinden insanları ayrıştırıyorsunuz bunun vebalini her iki tarafta da ödeyemezsiniz eeey koltuk sevdalıları eeey kendini ölümsüz zannedenler
allah kimseyi muhbir etmesin insan mert olmalı
kraldan çok kralcı doldu memleket. bu tipler ilkokulda sınıf arkadaşını öğretmenine şikayet edip de arkadaşının öğretmenden dayak yemesini zevle izleyen müsvetteler
Yarın düşman olduğum kişileri bu şekilde ihbar edicem güzel yöntem.. Eski yöntem çürüdü ya artık bu fetöcü demek felan.. Şimdi yeni yöntem istediğinizi atın
diğer partililere atıp tutsaydı yine tutuklanırmıydı acaba
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