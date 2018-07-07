Otobüsü taşlayıp bıçakla tehdit ettiler

Kahramanmaraş'ta iki kişi, durak harici yolcu almayan halk otobüsü şoförüne kızıp sürücü ve yolcuları bıçak göstererek tehdit etti.
Yusuf E'nin kullandığı özel halk otobüsüne Sait Zarifoğlu Bulvarı'nda iki kişi durak harici binmek istedi. Bunun üzerine şoför durağın ileride olduğunu eliyle gösterip durağa gelmelerini işaret etti.
Otobüsün istedikleri yerde durmamasına sinirlenen iki kişi kaldırımdan aldığı taşı otobüse attı. Bunun üzerine şoför Yusuf E, otobüsü durdurup aşağı inerek söz konusu kişilerle tartıştı.
Kavgaya dönüşen olayı yatıştırmak isteyen yolcuları da bıçakla tehdit ettikleri belirtilen şüphelilerin görüntüsü, özel halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis ekipleri, iki şüphelinin kimliğini tespit edip yakalanmaları için soruşturma başlattı.
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