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Otobüsü temizlerken bulduğu parayı sahibine ulaştırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 22:20 | Son Güncelleme

SİVAS'ta özel halk otobüsü şoförü Ömer Taşdemir (37), otobüsü temizlerken bulduğu 17 bin 500 lirayı sahibini bulup teslim etti.

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta özel halk otobüsü şoförü Ömer Taşdemir (37), otobüsü temizlerken bulduğu 17 bin 500 lirayı sahibini bulup teslim etti. Paranın, çocuğunun tedavisi için kredi çeken F.D.'ye ait olduğu öğrenildi.

Sivas Belediyesi bünyesindeki 58 H 0083 plakalı özel halk otobüsünde 6 yıldır çalışan evli ve 2 çocuk babası Ömer Taşdemir, geçen hafta otobüsü temizlerken koltuğun altında sıkışan bir cüzdan buldu. Taşdemir, cüzdanı açınca içerisinde çek, euro ve yüklü miktarda nakit para olduğunu gördü. Otobüs şoförü Taşdemir, hemen polisi aradı. Eve gelen polis ekipleri Taşdemir'den cüzdanı teslim aldı ve kimlikten paranın sahibi F.D.'ye ulaştı. Çocuğunu ameliyat ettirebilmek için bankadan kredi çektiği belirlenen F.D. parayı teslim aldı.

'ALLAH RAZI OLSUN DEMESİ YETTİ'

Parayı bulur bulmaz polisi arayan otobüs şoförü Ömer Taşdemir hiç tereddüt bile etmediğini ifade ederek, "Yat gününde temizlik yaparken bir cüzdanın içerisinde iki adet çek, bir miktar euro, 17 bin 500 lira nakit para buldum. Şahıs kredi çekmiş ailesinden habersiz. Öğrendiğimiz kadarıyla çocuğunun ameliyat parasıymış. Büyüklerimizin öğüdüdür, 'bir insanın kaybettiği maldan kimseye hayır olmaz' diye. Bu nedenle parayı teslim ettim. Çok da sevindim, hasta çocuğunun parasıymış.'Böyle insanlar mı var' dedi. Allah razı olsun demesi bizim için yeterli. Kendisinin demesine göre 17 bin 500 lira faizi ile birlikte 35 bin lirayı buluyormuş bankadan kredi çektiği için. 'Para bulunmasa, hem çocuğumu ameliyat ettiremeyecektim hem de bankaya yüklü miktarda borcum olacaktı' diye bana sarılıp ağlayarak teşekkür etti" dedi.

FENALAŞAN KADIN YOLCUYA YARDIM ETMİŞTİ

Şoför Ömer Taşdemir, 2 yıl önce de otobüsten indikten sonra fenalık geçiren bir kadın yolcuyu tekrar otobüse alarak, hattan çıkıp hastaneye götürmüştü. Şoförün her iki olaydaki duyarlılığı takdirle karşılandı.

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