Otobüsün şase kısmına giren kedi kurtarıldı

Başkentte belediye otobüsünün ön şase kısmına giren kediyi kurtarmak için vatandaşlar, polis, belediye ve itfaiye ekipleri seferber oldu.

Akay Tüneli'nin İsmet İnönü Bulvarı'na açılan alt geçit çıkışında İzzet Şaha yönetimindeki 06 DC 7884 plakalı belediye otobüsü yol kenarında bir kediyi fark edince durdu.

Bu arada kedinin arabanın altına girdiğinden şüphelen sürücü Şaha, araçtan inip altına baktı. Şaha, kedinin ön tekerin şase kısmına girdiğini fark etti.

Kediyi kurtarmak isteyen sürücü Şaha ve vatandaşlar bir süre çaba sarfetti, sonuç alamayınca da itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekipleri yaklaşık iki saat kediyi bulunduğu yerden çıkarmak için mücadele etti. Kedinin kendiliğinden çıkması için cep telefonundan kedi sesi dinleten ekipler bundan da sonuç alamayınca, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğünden yardım istedi.

Belediye ekipleri otobüsün altına girerek şase kısmına sıkışan kediyi kurtardı. Olayın şaşkınlığını yaşayan kediye acil tedavi uygulayan ekipler, kediyi veterinere götürdü.