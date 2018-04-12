HABER

Otodan hırsızlık güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 20:30 | Son Güncelleme

Başkentte, hırsızların park halindeki otomobilin camını kırarak ön konsolunu söküp götürmesi, güvenlik kameralarınca kaydedildi

Başkentte, otomobilden hırsızlık anı, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'da inşaat malzemesi satan Emre Çiçek, 14 GK 461 plakalı otomobilini dün akşam Pursaklar'da ikamet ettiği sitenin önüne park ederek evine gitti. Gece saatlerinde aracın camını kıran hırsızlar, ön konsolu söküp götürdü. Hırsızlık anı, sitenin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, park halindeki aracın yanına iki kişinin gelmesi yer alıyor. Bu kişilerin otomobilin camını kırıp konsolu sökmesi, daha sonra da geldikleri araçla olay yerinden kaçması görüntülere yansıyor.

Hırsızlığı fark eden araç sahibi Çiçek'in ihbarı üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerdeki zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

AK Parti ile MHP'yi bölen önerge!AK Parti ile MHP'yi bölen önerge!
'Petrol zengini Müslüman ülkelere sesleniyorum''Petrol zengini Müslüman ülkelere sesleniyorum'
İşte 2019 seçimlerinde aday olacak isimlerİşte 2019 seçimlerinde aday olacak isimler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara güvenlik kamerası ilçe emniyet müdürlüğü otodan hırsızlık güvenlik kamerasında

En Çok Okunan Haberler

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere

İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

İran'ın dini lideri Ali Hamaney: İsrail'i yok edebiliriz

İran'ın dini lideri Ali Hamaney: İsrail'i yok edebiliriz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şanlıurfa sınır karakoluna Suriye'den taciz ateşi

Şanlıurfa sınır karakoluna Suriye'den taciz ateşi

Türkiye, Bosna Hersek'ten eşek ve domuz eti ithal edecek

Türkiye, Bosna Hersek'ten eşek ve domuz eti ithal edecek

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den baş döndüren trafik

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den baş döndüren trafik

Bursa'da uzun namlulu silahla minareye çıkan adam için Özel Harekat alarm durumuna geçti

Bursa'da uzun namlulu silahla minareye çıkan adam için Özel Harekat alarm durumuna geçti

2018 E-KPSS sınav yerleri belli oldu ve sınava giriş belgeleri yayımlandı!

2018 E-KPSS sınav yerleri belli oldu ve sınava giriş belgeleri yayımlandı!

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.