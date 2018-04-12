Otodan hırsızlık güvenlik kamerasında

Başkentte, otomobilden hırsızlık anı, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Ankara'da inşaat malzemesi satan Emre Çiçek, 14 GK 461 plakalı otomobilini dün akşam Pursaklar'da ikamet ettiği sitenin önüne park ederek evine gitti. Gece saatlerinde aracın camını kıran hırsızlar, ön konsolu söküp götürdü. Hırsızlık anı, sitenin güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Görüntülerde, park halindeki aracın yanına iki kişinin gelmesi yer alıyor. Bu kişilerin otomobilin camını kırıp konsolu sökmesi, daha sonra da geldikleri araçla olay yerinden kaçması görüntülere yansıyor.
Hırsızlığı fark eden araç sahibi Çiçek'in ihbarı üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerdeki zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
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