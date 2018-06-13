 Otogarda bayram denetimi 

Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle otogarda denetleme başlattı. Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı çıkışında şehirlerarası otobüslerini durduran ekipler hem yolcuları hem de sürücüleri bilgilendirdi. Yolculara emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarında bulunan trafik ekipleri, sürücüye de yolculuk esnasında telefon kullanmaması, sürüş süresi ve trafik kurallarına uyma konusunda bilgilendirmelerde bulundu.
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