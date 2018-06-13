HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

OTOGARDA BAYRAM HAREKETLİLİĞİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 15:54 | Son Güncelleme

,  Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Ramazan Bayramı hareketliliği yaşanıyor.  15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi hareketlilik yaşanmaya başladı.

Haber - Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL (DHA),
Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Ramazan Bayramı hareketliliği yaşanıyor.
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi hareketlilik yaşanmaya başladı. Memleketlerine yada tatile gitmek isteyen kimi vatandaşlar bilet bulmakta zorluk yaşarken, firma yetkileri ise yaklaşan seçimlerden dolayı çok fazla bir yoğunluk olmadığını söyledi. Bazı otobüs firmaları ek seferler başlatırken, bazı yolcularda biletlerini erken aldıkları için sorun yaşmadıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü
-Otogardaki kalabalıktan görüntü
-Valizlerini taşıyan insanlardan görüntü
-Firma yetkilileri ile röportaj
-Vatandaşlar ile röportaj
-Otobüslerin çıkışı
-Diğer detaylar

PARTNERInstagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!Instagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!
Afrinli esnaf: Türk devletine ve askerine minnettarımAfrinli esnaf: Türk devletine ve askerine minnettarım
Teröristlerin şehit ettiği Savcı Mehmet Selim Kiraz soruşturması tamamlandı!Teröristlerin şehit ettiği Savcı Mehmet Selim Kiraz soruşturması tamamlandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Melih Gökçek hakkında şok iddia! Erdoğan sonrasına mı hazırlanıyor?

Melih Gökçek hakkında şok iddia! Erdoğan sonrasına mı hazırlanıyor?

Adil Gür'den 24 Haziran seçimlerine ilişkin son anket! Kim ne kadar oy alacak?

Adil Gür'den 24 Haziran seçimlerine ilişkin son anket! Kim ne kadar oy alacak?

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Mali müşavirlerin memleket idaresindeki yeri

Mali müşavirlerin memleket idaresindeki yeri

Teröristlerin şehit ettiği Savcı Mehmet Selim Kiraz soruşturması tamamlandı!

Teröristlerin şehit ettiği Savcı Mehmet Selim Kiraz soruşturması tamamlandı!

Kağıthane'de korkutan yangın!

Kağıthane'de korkutan yangın!

Almanya Adil Öksüz hakkında arama kararı çıkardı!

Almanya Adil Öksüz hakkında arama kararı çıkardı!

Mahkemede şok ifade: 1 numarayı almaya gidiyoruz!

Mahkemede şok ifade: 1 numarayı almaya gidiyoruz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.