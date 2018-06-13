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Otogarda bayram hareketliliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 15:58 | Son Güncelleme

 Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Ramazan Bayramı hareketliliği yaşanıyor.  15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi hareketlilik yaşanmaya başladı.

Otogarda bayram hareketliliği

Alper KORKMAZ / İSTANBUL (DHA) Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Ramazan Bayramı hareketliliği yaşanıyor.
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi hareketlilik yaşanmaya başladı. Memleketlerine yada tatile gitmek isteyen kimi vatandaşlar bilet bulmakta zorluk yaşarken, firma yetkileri ise yaklaşan seçimlerden dolayı çok fazla bir yoğunluk olmadığını söyledi. Bazı otobüs firmaları ek seferler başlatırken, bazı yolcularda biletlerini erken aldıkları için sorun yaşmadıklarını söyledi.

(FOTOĞRAF)

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