Otogarda bayram hareketliliği

Alper KORKMAZ / İSTANBUL (DHA) Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Ramazan Bayramı hareketliliği yaşanıyor.
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi hareketlilik yaşanmaya başladı. Memleketlerine yada tatile gitmek isteyen kimi vatandaşlar bilet bulmakta zorluk yaşarken, firma yetkileri ise yaklaşan seçimlerden dolayı çok fazla bir yoğunluk olmadığını söyledi. Bazı otobüs firmaları ek seferler başlatırken, bazı yolcularda biletlerini erken aldıkları için sorun yaşmadıklarını söyledi.
(FOTOĞRAF)
Kağıthane'de korkutan yangın!
Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci tazminat şoku
AK Partili başkandan Muharrem İnce'ye çok sert sözler
Bir interseks bireyin çığlığı: Kendimi öldürmek istedim
Üvey dede rezaleti!
İsrail'e gitmişti! O Türk vatandaşından haber yok!
Ülke ayağa kalktı! Yüzünü gösterdiği anda öldürülecek
Tarlabaşı'nın ara sokaklarında 'Dünya iftar sofrası'
Antalya'da 27 gündür kayıp olan kız bakın nerede bulundu!
Samsun'da kan donduran olay! Önce hayvanı sonra karısını dövdü!
Okuyucu Yorumları 0 yorum