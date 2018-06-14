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Otogarda bayram yoğunluğu başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 10:23 | Son Güncelleme

İZMİR'de Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yoğunluğun en çok yaşandığı yerlerden biri otogarlar oldu.

Nevra UÇKAÇ - Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA) İZMİR'de Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yoğunluğun en çok yaşandığı yerlerden biri otogarlar oldu. Önceden hazırlık yapmayanlar bilet bulmakta zorlanırken, elinde biletiyle bekleyenler de seferlerin gecikmesinden şikayet etti. Ramazan Bayramı nedeniyle ailelerini ve yakınlarını ziyaret etmek isteyenler, İzmir'deki otogarda kalabalıklar oluşturdu. İzmir Otobüs ve Terminal İşletmeleri A.Ş. (İZOTAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Lal Manisalı, Ramazan Bayramı nedeniyle otogara giriş çıkışlarda yoğunluğun başladığını söyleyerek ek seferlerle taleplere yanıt verdiklerini belirtti. 12 Haziran Salı günü itibariyle 310 araçlık ek seferler düzenlendiğini anlatan Manisalı, son 3 günde yolcu sayısında yaklaşık yüzde 50-60 oranında artış olduğunu ifade etti. Manisalı, "Güvenlikle ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadık, yaşayacağımızı da sanmıyorum. Emniyet teşkilatı burada, denetleme yapıyorlar. Güvenlik, hareket, nöbetçi müdürlüğü ve teknik servis birimlerinde tüm izinleri iptal ettik. 7/24 otogarımızın başındayız. Her müşteri bütün sorulara her an cevap verebilecek bir yetkili bulabilecek durumda" diye konuştu. "BİLETİNİZİ TERMİNALDEN ALIN" Güvenli bir yolculuk için terminalden otobüse binilmemesi konusunda uyarı yapan Lal Manisalı, istenmeyen durumların yaşanmaması için şunları söyledi: "Son yıllarda dışarıdan kalkan araçlar yüzünden büyük kazalar meydana geldi. Büyük kayıplar verildi ve çok ailenin canı yandı. Biz D1 ve D2 belgesi olmayan hiç kimseye buradan çıkış vermiyoruz. D2 belgesine sahip turizmcilere de 9-16 Haziran tarihleri arasında yeni bir izin verildi. Bütün yoklamalar hem bizim tarafımızden hem emniyet tarafından yapılıyor. Bizim çevremizden başka araçların kalkmasına izin vermiyoruz. Bilinçli bir yolcu mutlaka terminalden yolculuğunu yapmalı." İzmir'den Kahramanmaraş Elbistan'a yola çıkmaya hazırlanan Abdurrahman Deniz, yaklaşık bir aydır bilet aradığını ve güçlükle ulaşabildiğini belirtti. Önceden deneyimli olduğu için bileti kolay bulduğunu söyleyen Gülin Okyay ise Aydın'a gideceğini dile getirdi. Bu konuda deneyimli olduğunu ve biletini erken temin ettiğini anlatan Okyay, "Ailem Aydın'da yaşıyor. Bayram nedeniyle yollar da kalabalık. Bu yüzden seferler gecikti. Uzun süredir kalkması gereken otobüsümü bekliyorum. Son ana kalsaydım bileti de zor bulurdum. Otogara geliş trafiği de epey sıkıntılıydı. Yola biraz erken çıkmak gerekiyor" diye konuştu. Bileti birkaç gün öncesinden aldığı için çok zorlanmayanlar arasında yer alan Ayten Kiremitçi ise fiyatten yakındı. Kiremitçi, "Bodrum Güvercinlik'e gidiyorum. Engelli kartım var. Gidiş biletimi 32 liraya aldım aynı yerden dönüş bileti ise 45 liraya satılıyor" dedi. Otogarda uzun süre beklediğini anlatan Erol Kıraç da "Antalya'ya gidiyorum. 10 gün önceden biletimi ayırtmıştım. Şimdi gelsem çok zor olurdu. Ama otobüsler çok rötar yapıyor. Saatlerdir bekliyorum" diye konuştu.

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