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Otokar Romanya'da otobüs ihalesini kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2018 10:30 | Son Güncelleme

Otokar, bağlı ortaklığı Otokar Europe SAS'la birlikte Bükreş Belediyesi'nin yaklaşık 98,3 milyon avro bedelli 400 adet otobüs alım ihalesini kazandı

İSTANBUL (AA) - Otokar, bağlı ortaklığı Otokar Europe SAS'la birlikte Romanya'da Bükreş Belediyesi'nin yaklaşık 98,3 milyon avro bedelli 400 adet otobüs alım ihalesini kazandığını duyurdu.

Otokar'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, şirketin yüzde 100 pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Otokar Europe SAS'la birlikte Romanya'da Bükreş Belediyesi'nin açmış olduğu toplam 400 adet otobüs alımına ilişkin toplu taşıma ihalesine 10 Kasım 2017'de teklif verildiği anımsatıldı.

Açıklamada, verdikleri teklif ile ihaleyi kazandıklarının Bükreş Belediyesi'nce taraflarına bildirildiği ifade edildi.

Toplam ihale bedelinin yaklaşık 98,3 milyon avro olduğu, ihalenin 400 adet otobüs teslimatı ve bu araçların sekiz yıllık satış sonrası hizmetlerinin yerine getirilmesini kapsadığı kaydedilen açıklamada, "İlgili mevzuatta öngörülen prosedür ve süreçlerin tamamlanması sonrasında Bükreş Belediyesi ile sözleşme imzalandığında kamuya ayrıca açıklama yapılacak olup, teslimatların 2018 ve 2019 yılları içinde partiler halinde tamamlanması öngörülmektedir." denildi.

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Bükreş Belediyesi otobüs ihalesi Otokar Otokar Europe SAS

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