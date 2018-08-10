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Otokoç'tan 177,9 milyon TL konsolide net kar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 21:16 | Son Güncelleme

Otokoç Otomotiv Sanayi ve Ticaret, yılın ilk yarısında 177 milyon 893 bin TL konsolide net kar elde etti

İSTANBUL (AA) - Otokoç Otomotiv Sanayi ve Ticaret, yılın ilk yarısında 177,9 milyon TL konsolide net kar elde etti.

Otokoç Otomotiv Sanayi ve Ticaret tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şirketin yılın ilk yarısında 177 milyon 893 bin TL konsolide net kar elde ettiği bildirildi.

Açıklamada, şirketin geçen yılın aynı döneminde net karının 48 milyon 923 bin TL olduğu kaydedildi.

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