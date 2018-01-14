"Otomatik bilgi paylaşımı uygulaması hakkında vatandaşlarımız yanlış bilgilendiriliyor"

STOCKHOLM (AA) - AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, otomatik bilgi paylaşımı uygulaması hakkında yanlış bilgilendirme yapıldığını, yurt dışında yaşayan vatandaşların yasal menfaatleri bakımından zarar görmeleri gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

Yeneroğlu, Stockholm Büyükelçiliğinde sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.AA muhabirine açıklama yapan Yeneroğlu, toplantıda yurt dışındaki Türk toplumunu ilgilendiren meseleleri ele aldıklarını ifade ederek Türkiye'nin bu konudaki hedeflerini değerlendirdiklerini söyledi.

- Yurt dışındaki vatandaşlar hakkında bilgi paylaşımı

Otomatik bilgi paylaşımı uygulamasına ilişkin Yeneroğlu, "Otomatik paylaşımla ilgili vatandaşlarımıza yanlış bilgilendirme yapılıyor. Vatandaşlarımızın yasal menfaatleriyle ilgili zarar görmeleri gibi bir durumun söz konusu olmadığının altını çizmek istiyorum. Türkiye'nin koyduğu şerhler çerçevesinde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın gayrimenkulleri, mal varlıkları, bunun dışında kira gelirleri, emeklilik gelirleri, yurt dışına bildirilecek gibi kamuoyunda bilgi dolaşıyor. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil.'' ifadesini kullandı.