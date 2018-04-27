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OTOMOBİL 30 METREDE  ASILI KADI: 1 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 01:33 | Son Güncelleme

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil viyadükte iki yolu ayıran yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki boşlukta asılı kaldı.

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA
Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil viyadükte iki yolu ayıran yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki boşlukta asılı kaldı. Kazayı sürücü yara almakdan atlatırken yanındaki kişi hafif sıyrıklarla atlattı.
30 METREDE ASILI KALDI
Kaza, Şerifali Mahallesi, Hatboyu Bulvarı'nda saat 22.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Dudullu istikametine ilerleyen 34 HU 61 plakalı otomobilin sürücüsü Erhan Uçar'ın hakimiyetini kaybettiği otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle orta refüje çaptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle demir korkulukları aşıp yolunun ortasındaki yaklaşık 30 metre yükseklikteki boşlukta asılı kaldı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİR YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Otomobilin içerisinden vatandaşların yardımıyla çıkan sürücü Erhan Uçar kazayı yara almadan atlatırken yan koltuktaki Taşkın Demir hafif sıyrıklarla atlattı. Demir, tedbir amaçlı ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yerine gelen polis ekipleri, cep telefonlarıyla video çekmeye çalışan kişiler nedeniyle zor anlar yaşadı. Kaza nedeniyle düşmesi nedeniyle Dudulu istikameti kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Otomobilin asılı kaldığı yerden kaldırılması yaklaşık bir saat sürdü. Otomobilin kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Otomobilin sürücüsü Erhan Uçar kaza ilgili ifadesi alınması için Çakmak Polis Merkez Amirliği'ne götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü
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-Kaza yeri
-Polis ekiplerin çalışması
Otomobilden detaylar
-Otomobilin olay yerinden kaldırılması
-Cep telefonuyla görüntü çekenler
-Yolunun trafiğe açılması
-Genel ve detaylar

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