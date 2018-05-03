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Otomobil almak için çektiği 29 bin lirayı otobüste unuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 14:57 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Efeler ilçesinde Ali Gençoğlu (64), otomobil almak için bankadan çektiği 29 bin 390 TL'yi halk otobüsünde unuttu.

Otomobil almak için çektiği 29 bin lirayı otobüste unuttu

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde Ali Gençoğlu (64), otomobil almak için bankadan çektiği 29 bin 390 TL'yi halk otobüsünde unuttu. Parayı bulan otobüs şoförü, Gençoğlu'na teslim etti.
Efeler'de yaşayan Ali Gençoğlu, otomobil almak için bankadan 29 bin 390 lira kredi çekti. Parayı bir poşete koyan Gençoğlu, markete uğrayıp bir koli yumurta ve bir miktar peynir aldı. Elinde poşetleriyle şehir içi otobüse binip evinin yolunu tuttu. Ali Gençoğlu, evine en yakın durakta indi. Eve doğru yürürken paraları koyduğu poşetin olmadığını fark eden Gençoğlu, soluğu alışveriş yaptığı markette aldı. Gençoğlu, parayı orada bulamadı. Polisi arayıp bindiği otobüsü tarif etti. Gençoğlu'nun telaşı uzun sürmedi. Parayı şoför Ufuk Türkeş'in bulduğunu öğrenen polis, Ali Gençoğlu'nu otobüs hareket merkezine yönlendirdi. Gençoğlu, parasını teslim aldı.
"YUMURTAYI UNUTMADIM"
Duyarlılığı için şoförü tebrik eden Ali Gençoğlu, başından geçenleri şöyle anlattı:
"Parayı çektikten sonra marketten ihtiyaçları aldım. Otobüse bindim. Evin önünde durakta inerken, bir koli yumurtayla sadece peyniri aldım. Bir koli yumurta paradan demek ki kıymetliymiş, yumurtayı aldık parayı unuttuk."
Unutulan parayı bulan şoför Ufuk Türkeş ise durumu son durakta fark ettiğini söyledi. Otobüsün güvenlik kamerasını inceleyip poşeti unutan yolcuyu teşhis ettiğini belirten Ufuk Türkeş, "Parayı bulduktan sonra vicdanımın sesini dinleyerek, hareket merkezindeki görevli arkadaşımıza parayı teslim ettim. Sahibi de bulunmuş. Bir hayli memnunum" dedi.

FOTOĞRAF

Otomobil almak için çektiği 29 bin lirayı otobüste unuttu

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