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Otomobil apartman boşluğuna düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 11:24 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda meydana gelen kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda 5 metrelik apartman boşluğuna düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kaptanpaşa Mahallesi Yumak Sokak'ta aracını otoparktan çıkarmak isteyen Betül Y, manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobiliyle 5 metrelik apartman boşluğuna düştü.

İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Apartmandakilerin yardımıyla otomobilden çıkan sürücü, sağlık ekiplerin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Aracın düştüğü yerden çıkarılması için çekici çağrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
beyoğlu Kaza

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