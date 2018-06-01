Otomobil apartman boşluğuna düştü

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda 5 metrelik apartman boşluğuna düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kaptanpaşa Mahallesi Yumak Sokak'ta aracını otoparktan çıkarmak isteyen Betül Y, manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobiliyle 5 metrelik apartman boşluğuna düştü.
İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Apartmandakilerin yardımıyla otomobilden çıkan sürücü, sağlık ekiplerin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Aracın düştüğü yerden çıkarılması için çekici çağrıldı.
Eren'i şehit eden teröristin son anları ortaya çıktı
PTT çalışanını tekme tokat dövdüler
Tek selfie saatlerce süren işkenceden kurtardı!
Karıncaların bu görüntüsü bilim insanlarını bile şaşırttı!
Muharrem İnce'nin iddiası sonrası kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e sert sözler: Şerefine harakiri
Teyzesini boğazını keserek öldürüp, suçu Suriyelilere atmaya çalışmış
Tarladan geçenler fark etti! Zihinsel engelli çocuğa cinsel istismar
Pentagon'dan savaş ilanı gibi Çin açıklaması: ABD ordusu yok etmek konusunda oldukça deneyimlidir
Reuters duyurdu! 24 Haziran'da Erdoğan seçilirse...
Uçak kötü kokan yolcu nedeniyle acil iniş yaptı
WhatsApp'ta bir dönemin sonu! Artık herkes kullanamayacak: Yaş sınırı geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum