Otomobil araziye devrildi: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da bir otomobilin araziye devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Küplüce Mahallesi Rençber Sokak'ta giden 34 KKH 09 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp yaklaşık 10 metre yükseklikten araziye devrildi.
Kazada, otomobildeki Adem Eyiyürekli ve Hacı Yusuf Altınibik bulundukları yerde sıkıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden kurtarılan Eyiyürekli ve Altınibik, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Aracın olay yerinden kaldırılması için itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.
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