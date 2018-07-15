Otomobil bahçede oturanlara çarptı: 3 yaralı

Bodrum ilçesinde, otomobilin pansiyon bahçesinde oturanlara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Göltürkbükü Mahallesi'nde, Yasin Ş. yönetimindeki 34 LC 9074 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki bir pansiyonun bahçesinde oturanlara çarptı.
Kazada, Belkıs Arzu Uçman (54), Nazlı Deniz Uçman (54) ve Mehmet Burak Köksal (44) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
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