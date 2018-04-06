Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı'ndan Perşembe Pazarı istikametinde seyreden Fatma Öztürk (21) idaresindeki 67 TN 499 plakalı otomobil, Adalet Köprüsü girişinde bariyerlere çarparak devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü Öztürk ile araçtaki Selcan Yağcılar ve Kemal Bulgan ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öztürk, Kocaeli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İzmit Kuruçeşme'de ağabeyi İbrahim Öztürk ile yaşayan ve Açıköğretim Lisesi öğrencisi olduğu öğrenilen genç kızın naaşı, memleketi Bolu’nun Gerede ilçesinde toprağa verilecek.