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Otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 19:20 | Son Güncelleme

Otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Düzce'de otomobilin bariyere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatma Can idaresindeki 81 FB 882 plakalı otomobil, Cumayeri ilçesi D-100 karayolu bağlantısında sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobildeki Şehime Ömür ve Kevser Can yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik akışı, otomobilin olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce trafik kazası

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