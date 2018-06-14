Otomobil beton bariyere çarptı: 1 yaralı

Adana'da bir otomobilin polis uygulama noktasında beton bariyere çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hasret Güler'in kullandığı 66 AS 892 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak merkez Yüreğir ilçesi D-400 karayolunda bulunan polis uygulama noktasındaki dubaları devirip beton bariyere çarptı.

Kazayı fark eden görevli polislerin yaralı otomobil sürücüsünün sıkıştığını bildirmesi üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yaklaşık 15 dakika süren çalışmanın ardından sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarttı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve hayati tehlikesi bulunduğu belirlenen Hasret Güler, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.

