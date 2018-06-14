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Otomobil büfeye girdi: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 18:38 | Son Güncelleme

Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de kontrolden çıkan otomobilin büfeye girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilce Mahallesi Çelik Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 DZ 0061 plakalı otomobile başka bir araç arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, cadde üzerindeki büfenin camını kırarak içeri girdi.

Kazada, büfe girişindeki masada oturan 2 müşteri, dondurma dolabı ile otomobil arasında kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli kazada hafif yaralanan iki kişiye müdahale ederken, büfede hasar oluştu.

Bu arada kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
güvenlik kamerası Kaza

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