Otomobil çalan şüpheliler polisin takibiyle yakalandı

Adana'da çaldıkları otomobille kaçmaya çalışan iki çocuk, polislerin takibiyle yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gün içinde çalınan 33 D 6015 plakalı otomobilin merkez Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı'nda seyir halinde olduğunu belirledi.

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, aracı Levent Mahallesi'nde hareket halindeyken görüp takibe aldı. Otomobildeki iki kişi, ekiplerin "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus timleri, ara sokaklarda diğer sürücülerin ve yayaların güvenliğini tehlikeye atarak ilerlemeye çalışan otomobili durdurdu ve içindeki iki şüpheliyi etkisiz hale getirdi.

Aracı kullanan E.B. (16) ve yanındaki İ.T. (15) Köprübaşı Polis Merkezi'ne götürüldü.

Şüphelilerin, çalıştıkları düğün salonundaki müzisyen Okan Saygılı'ya ait aracı gün içinde çaldıkları tespit edildi.

Karakola gelerek aracını teslim alan Saygılı, "Bu kadar kısa süre içinde aracımın bulunacağını düşünmüyordum. Kazaya sebep olabilirlerdi. Yunus ekiplerine aracımı buldukları için çok teşekkür ediyorum. Devletimiz güzel çalışıyor." dedi.

İki şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.