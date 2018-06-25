Otomobil çarpması sonucu ayağı kırılan köpek tedavi ettirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir aracın çarpması sonucu ayağı kırılan sokak köpeğinin tedavisi yapıldı.

D-110 Karayolu Marmaraereğlisi merkez girişinde araç çarpması sonucu sağ ön bacağı kırılan sokak köpeğini fark eden vatandaşlar belediyeye haber verdi.

Marmaraereğlisi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri yaralı köpeği veteriner hekime götürdü ve bacağı alçıya alınan köpeğin tedavisi yaptırıldı.

Belediye Başkanı İbrahim Uyan, yaptığı yazılı açıklamada, ilçelerinde sokak hayvanlarının koruyucusu konumunda olduklarını söyledi.

Dört yıl önce Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde Hayvan Hakları Koruma Birimini de kurduklarını ifade eden Uyan, kurulan bu birimin çevre belediyelere örnek olduğunu aktardı.

Uyan, her yıl sokak hayvanlarının korunması kapsamında yürüttükleri çalışmalar için bütçeden yaklaşık 200 bin lira ayırdıklarını da dile getirerek, ''5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nu esas alarak ilçemizde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yasa kapsamında sokak hayvanlarının bakıma muhtaç, yaralı, güçten düşmüş olanları tüm bakım ve tedavileri yapılıp kısırlaştırılıp, kuduz aşıları yapılıp, kulak küpesi takılıp kayıt altına alındıktan sonra yasa gereği alındıkları yere bırakılıyor. Bu kapsamda, araç çarpması sonucu bacağı kırılan yaralı köpeğimizin de tedavisini yaptırarak doğal hayata bıraktık.'' ifadelerini kullandı.

