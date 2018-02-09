Otomobil çarptığı iki araçtan biriyle apartman bahçesine düştü

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin, çarptığı park halindeki iki otomobilden biriyle apartmanın bahçesine düşmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Düğmeciler Mahallesi Altunizade Bağ Sokağı'nda sürücü İ.K'nin direksiyon hakimiyetini yitirmesi nedeniyle kontrolden çıkan 34 NA 9688 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki iki otomobile çarptı. İ.K'nin kullandığı otomobil ve park halindeki araçlardan biri, çarpmanın etkisiyle bir apartmanın bahçesine düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışarak hafif yaralanan İ.K, itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, aynı noktada daha önce benzer şekilde üç kez kaza meydana geldiğini belirten mahalle sakinleri, yetkililerden önlem alınmasını istedi.
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