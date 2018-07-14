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Otomobil dere yatağına devrildi: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 22:11 | Son Güncelleme

Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

Datça'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Datça-Marmaris karayolu Aktur mevkisinde, Deniz Tomson (60), yönetimindeki 48 SF 625 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su bulunmayan dere yatağına devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Güliz Erenay (70) ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan tüm müdahaleye rağmen yaralılar olay yerinde hayatını kaybetti.

Cenazeler, olay yerinde yapılana incelemenin ardından Datça Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
2 ölü Datça Muğla trafik kazası

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