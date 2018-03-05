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Otomobil dereye devrildi: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2018 00:31 | Son Güncelleme

Otomobil dereye devrildi: 1 ölü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Çiğdemli köyünde Rıfat Karaman (58) idaresindeki 67 EC 313 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 10 metre yükseklikten dere yatağına düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekipleri su seviyesinin yüksek olduğu derede ters dönen araca ulaşamayınca olay yerine Şoförler ve Otomobilciler Odasına ait vinç çağırıldı.

Vinç yardımı ile dereden çıkarılan araçtaki sürücü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakika süren çalışmasının ardından çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde öldüğü belirlenen Karaman'ın cesedi, cenaze aracına konuldu.

Ters döndüğü için tavan kısmı suya gömülen araçta boğularak öldüğü değerlendirilen Karaman'ın cesedi, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Çiğdemli Köyü dereye devrilen otomobil Ereğli trafik kazası Zonguldak

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