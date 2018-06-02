Otomobil, devrilen TIR ile kolon arasında sıkıştı-1

Alper KORKMAZ-İSTANBUL,(DHA)

BAKIRKÖY'DE kontrolden çıkan bir TIR devrildi. TIR'ın dorsesi başka bir otomobili duvara sıkıştırdı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 16.00 sıralarında Bakırköy sahil yolu Hava Harp Okulu önündeki alt geçitte meydana geldi. Alt geçide çarpan TIR devrildi. Devrilen TIR başka bir otomobili duvara sıkıştırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yol trafiğe kapatıldı.

