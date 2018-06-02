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- Otomobil, devrilen TIR ile kolon arasında sıkıştı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 18:20 | Son Güncelleme

Alper KORKMAZ - İstanbul DHA- Bakırköy'de Yeşilyurt Köprüsü'ne çarpan TIR  kontrolden çıkarak devrildi.

Alper KORKMAZ - İstanbul DHA- Bakırköy'de Yeşilyurt Köprüsü'ne çarpan TIR kontrolden çıkarak devrildi. TIR'ın dorsesi başka bir otomobili duvara sıkıştırdı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve TIR şoförü hastaneye kaldırıldı.
Kaza saat 16.00 sıralarında Bakırköy sahil yolu Hava Harp Okulu önündeki Yeşilyurt Köprüsü altında meydana geldi. Mevlüt Sağlam yönetimindeki 34 HS 2161 plakalı TIR, köprünün altından geçtiği sırada yüksekliği hesaplayamayınca köprüye çarptı. Kontrolünü kaybeden TIR devrilirken, dorsesi Özden Büyüksoy'un kullandığı 34 PL 9350 otomobili duvara sıkıştırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Devrilen TIR içinde sıkışan Sağlam'ı araç içinden itfaiye ekipleri çıkarılırken, yaralanan TIR ve otomobil sürücüsü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle sahil yolu Florya istikametinde yaklaşık 1,5 saat trafiğe kapalı kaldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik tekrar normal akışına döndü.

(FOTOĞRAFLI)

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