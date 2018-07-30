Otomobil Fırtına Deresi'ne devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

RİZE (AA) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde otomobilin dereye yuvarlanması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Mustafa Güler (24) yönetimindeki 53 FJ 414 plakalı otomobil, Çamlıhemşin-Ayder yolunun Kaplıca köyü mevkisinde kontrolden çıkarak Fırtına Deresi'ne devrildi. Yaralı olarak araçtan çıkmayı başaran sürücü Güler, yardım istedi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Güler, tedavi altına alındı.
Otomobilde bulunan Osman Hacıoğlu (23) ise JAK ve AFAD ekiplerince yapılan arama sonucu kaza yerinden 300 metre uzaklıkta dere kenarında ölü bulundu.
Hacıoğlu'nun cesedi ekiplerin ipe bağladıkları sedye yardımıyla yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı.
Mavi Balina'dan sonra şimdi de Momo! WhatsApp üzerinden hızla yayılıyor!
Gazeteci Merve Şebnem Oruç Yeni Şafak'tan bir maille kovuldu
Tunceli'de eylem hazırlığındaki 10 PKK'lı terörist operasyonla öldürüldü
Damat düğünü terk etti! Ancak gelin piste çıkıp...
İYİ Partili Koray Aydın'ın gafına Bahçeli'den çok sert açıklama: Herkes ayağını denk alsın
Kararı günlerdir merak edilen Meral Akşener'den açıklama
İstanbul Sultangazi'de korkunç taciz! O anlar böyle görüntülendi
YKS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? Üniversite tercih sayfası ne zaman açılacak?
'Ölüler ülkesine geçiş kapısı' açılıyor!
Hastanelerde yeni dönem! Jandarma resmen göreve başladı
Bunlar da Rusya'nın zalımları!
Manisa’da iki TIR'ın arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı! Boş kontenjanlar için nakil başvurusu ne zaman?
Canan Karatay'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu
Twitter'da en çok ve en az kullanılan emojiler hangileri? 23 milyar tweet incelendi
Okuyucu Yorumları 0 yorum