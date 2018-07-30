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Otomobil Fırtına Deresi'ne devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 17:37 | Son Güncelleme

Otomobil Fırtına Deresi'ne devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

RİZE (AA) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde otomobilin dereye yuvarlanması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Mustafa Güler (24) yönetimindeki 53 FJ 414 plakalı otomobil, Çamlıhemşin-Ayder yolunun Kaplıca köyü mevkisinde kontrolden çıkarak Fırtına Deresi'ne devrildi. Yaralı olarak araçtan çıkmayı başaran sürücü Güler, yardım istedi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Güler, tedavi altına alındı.

Otomobilde bulunan Osman Hacıoğlu (23) ise JAK ve AFAD ekiplerince yapılan arama sonucu kaza yerinden 300 metre uzaklıkta dere kenarında ölü bulundu.

Hacıoğlu'nun cesedi ekiplerin ipe bağladıkları sedye yardımıyla yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Rize trafik kazası

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