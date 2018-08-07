Otomobil fiyatına kurbanlıklar

Kent merkezindeki hayvan pazarında ilgi odağı olan 822 kiloluk simental cinsi "Barış" adlı boğayı 14 bin liraya alan Yıldırım Zengin, AA muhabirine, bayram öncesinde pazarlarda yoğunluk yaşandığını söyledi.

Kars merkez hayvan pazarında satışa çıkarılan "Barış" ve "Talisca-2" ile Selim Hayvan Pazarı'na getirilen "Ejder" ve "Şahin" adlı yaklaşık 1 tonluk boğalar pazarın gözdesi oldu. Bu boğalar otomobil fiyatına satışa sunuldu.

Yüksek rakımlı yaylalarda özellikle çiçeklerle özel beslenen kurbanlıklar Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla pazarlara indirildi. Uzun süre yaylalarda kalan ve verimli bir şekilde beslenen yaklaşık 1 tonluk boğalar pazarların gözdesi oluyor.

Kars ve bölgesinde yağış oranlarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi hem besicilerin yüzünü güldürdü hem de kurbanlıkların merada uzun dönem kalmasını sağladı.

CÜNEYT ÇELİK - Türkiye'de hayvancılığın önemli merkezlerinden biri olan Kars'ta, Kurban Bayramı öncesinde canlı hayvan pazarlarına getirilen yaklaşık 1 tonluk boğalar otomobil fiyatına alıcı buluyor.

Pazarın en gözde kurbanlığını aldığını ifade eden Yıldırım, "İnşallah Allah kesmeyi de nasip eder. Kars'ın köylerinden gelen ve pazarın gözdesi olan 822 kilogram ağırlığındaki 'Barış'ı aldık." diye konuştu.

Selim Hayvan Pazarı'nda 1 tonluk "Şahin"e alıcı arayan Ahmet Cihangir ise "Boğamızı yaylalarda özel besledik, bir süre sonra kurbanlığa çektik. Yemini, bakımını, tımarını güzel bir şekilde yaptık, temin ettik. Boğamızın değeri 15 bin lira. Kars'ta hayvan piyasası biraz düşük. Baktığımızın karşılığını alamıyoruz. Alıcısını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

- Pazarın gözdesi "Ejder" 15 bin liraya satıldı

Yukarı Damlapınar Köyü Muhtarı Dursun Bilgin, "Ejder" adlı boğayı aldığını belirterek, "Biz burada hayvancılıkla idare ediyoruz. Kurbanlıklar ucuz. 1 tonluk boğayı 15 bin liraya aldım." dedi.

Tüccar Hasan Çamlı da sıkı bir pazarlık sonucu boğayı Bilgin'e sattığını ifade etti.

Canlı kilo fiyatının düşük olduğunu savunan Çamlı, "Devletimiz sağ olsun destek veriyor ama bu seneki canlı kilo ile geçen seneki canlı kilo fiyatı aynı olmamalı. Geçen sene yemin torbası 50 liraydı şimdi 80 liradan alıyoruz. Canlı kilo fiyatı geçen sene 18 liraydı, bu sene de 18 lira." şeklinde konuştu.

Çamlı, boğayı özenle yemlerle beslediğini ve besiye de aldığını anlatarak, "Danayken alıp besledim bu boğayı 2 yıldır besliyoruz. Bundan sadece 450-500 kilo sade et çıkar. 4 yaşında şimdi ve 15 bin liraya sattık." ifadesini kullandı.

Vatandaşlardan Gökhan Demir ise Digor'dan yaklaşık 800 kilogram ağırlığındaki "Talisca-2" adlı boğayı 13 bin 250 liraya aldıklarını söyledi.

