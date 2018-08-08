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Otomobil fiyatındaki boğalar, şampiyona için kampa alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 12:15 | Son Güncelleme

KARADENİZ ve Ege bölgelerindeki illerden Artvin'e getirilen boğalar, bu yıl 2'ncisi düzenlenecek 'Türkiye Boğa Güreşi Şampiyonası'nda, Kafkasör Yaylası'nda arenaya çıkacak.

Otomobil fiyatındaki boğalar, şampiyona için kampa alındı

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- KARADENİZ ve Ege bölgelerindeki illerden Artvin'e getirilen boğalar, bu yıl 2'ncisi düzenlenecek 'Türkiye Boğa Güreşi Şampiyonası'nda, Kafkasör Yaylası'nda arenaya çıkacak. Fiyatları 50 ila 100 bin lira arasında değişen boğalar, güreşler öncesi yaylada kampa alındı. Pekmez, kuru üzüm, arpa ve yumurta ile beslenen boğalar, antrenman yaptırılarak güreşlere hazırlanıyor. Yaylada, 20'den fazla kupası olan 100 bin liralık, 800 kilogram ağırlığındaki 'Küçük Ağa' adlı boğa ilgi odağı oldu.
Kentin 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda 200 yıldır yaşatılan boğa güreşleri geleneği, Türkiye şampiyonasına dönüştürüldü. Boğa güreşleri tutkunları, Kafkasör Yaylası'nda bu yıl 2’incisi düzenlenecek 'Kafkasör Türkiye Boğa Güreşi Şampiyonası'nın başlamasını merakla bekliyor. Yöre halkının yanı sıra, bölge ve civar illerden binlerce kişinin izlemek için geldiği Kafkasör Yaylası'nda, Karadeniz ve Ege Bölgeleri'ndeki illerden getirilen boğalar arenaya çıkacak. Boğacılar Spor Kulübü tarafından düzenlenen ve Artvin, Rize, Muğla, Aydın ve Erzurum illerinden getirilecek 700 ile 850 kilogram arasındaki 48 boğanın katılacağı şampiyonanın, 12 Ağustos’ta başlayacağı duyuruldu.
BOĞALARA ÖZEL BESLENME
13 kategoride yapılacak güreşler için yaylada kampa giren boğa ve sahipleri için de geri sayım başladı. Kafkasör Boğa Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda Muğla ve Aydın'dan getirilen Küçük Ağa', 'Deli Kadir', 'Legolas', 'Çılgın Çocuk', 'Yörük Ali', 'Meksilalı', 'Alvin' ve 'Ulubey' isimli 8 boğa da kendi kategorilerinde güreşecek. Yaylada sahiplerinin kampa aldığı Ege Bölgesi'ndeki boğalar, sabah yürüyüşü ve koşu ile spor yaptırılıyor. Pekmez, kuru üzüm, arpa ve yumurta ile beslenen boğalar, antrenman yaptırılarak güreşlere hazırlanıyor.
ÖZEL AHIR İNŞA EDİLDİ
Yaylada kampa alınan boğalar için de sahiplerince özel ahır inşa edildi. Burada boğalarıyla birlikte kalan sahipleri, hayvanların iklim ve ortama uyum sağlamasını sağlıyor.
'KÜÇÜK AĞA’ ÇOK SAKİNDİR'
Şampiyonaya katılmak üzere Muğla’dan Artvin’e getirilen ve kariyerinde 20’nin üzerinde kupa alma başarısı elde eden 13 yaşında 800 kilogram ağırlığındaki 'Küçük Ağa' adlı boğa ilgi odağı oldu. Yaklaşık 100 bin lira değerindeki boğanın sahibi Ali Rıza Yanardağ, "Küçük ağa 13 yaşında. 10 yıldır arenalarda yaklaşık 20 üzerinde kupası ve birincilikleri bulunuyor. Boğamı zevk alarak besliyorum. Onu özel besilerle besliyor, şampiyonaya hazırlıyorum. Güçlenmesi için kızak çektirip yürüyüş yapıyoruz. ‘Küçük ağa’ çok sakin bir boğa, fakat arenada öyle değil, çok hırcındır” dedi.
BOĞA SAHİPLERİ İDDİALI
Türkiye şampiyonasında güreşecek olan ‘Meksikalı’ isimli 700 kilogramlık boğanın sahibi Barış Kor, 10 yıldır boğa beslediğini ifade ederek boğacılığın babasından geldiğini söyledi. Kor, boğasına arpa ezmesi, kuru üzüm, incir, pekmez ve ot yedirdiğini, güçlenmesi ve kas yapması için de kızak çektirdiğini belirtti.
Güreşlere Aydın’dan katılan boğacı Birol Birkan ise, boğalarının ortama uyum sağlaması için yaylada kampa alındığını ifade ederek, şampiyonada iddialı olduklarını kaydetti. Birkan, “Bu şampiyonadan öte kültür kaynaşması. Artvin’den kimseyi tanımazken, şimdi mahallelerini biliyoruz, dağlarını biliyoruz, yaylalarını biliyoruz. Bunlara sadece bir boğa vesile oldu” diye konuştu.

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Otomobil fiyatındaki boğalar, şampiyona için kampa alındıOtomobil fiyatındaki boğalar, şampiyona için kampa alındıOtomobil fiyatındaki boğalar, şampiyona için kampa alındıOtomobil fiyatındaki boğalar, şampiyona için kampa alındı

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