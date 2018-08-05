Otomobil hırsızları polisten kaçamadı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de İstanbul'dan çaldıkları otomobili Antalya'ya götürmek isteyen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Polis ekipleri kent girişindeki uygulama noktasında durumundan şüphelenilen bir otomobili durdurdu.
Yapılan incelemede aracın İstanbul'un Pendik ilçesinden çalındığını belirleyen ekipler, zanlılar B.G. (45) ve İ.Ç'yi (48) gözaltına aldı.
"Otomobil hırsızlığı, resmi belgede sahtecilik ve uyuşturucu kullanmak" suçlarından arama kaydı bulunan B.G'nin, 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.
Şüphelilerin İstanbul'dan çaldıkları otomobile sahte plaka takarak Eskişehir üzerinden Antalya'ya gitmeye çalıştıkları öğrenildi.
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