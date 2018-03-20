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Otomobil içinde fuhuş yaparken basıldılar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 09:34 | Son Güncelleme

Mersin'de otomobil içerisinde fuhuş yapan 4 kişi ile kadınları fuhuşa zorlayan 1 kişi gözaltına alındı.

Otomobil içinde fuhuş yaparken basıldılar!

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Akdeniz ilçesinde bulunan metruk binalar önünde bazı kadınların para karşılığında araç içerisinde ilişkiye girdiği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine belirlenen bölgelerde çalışma başlatan ekipler, 4 kişiyi araç içerisinde suçüstü yakaladı. Şahısları "fuhuş yapmaktan" dolayı gözaltına alan ekipler, emniyete götürdü. Ekipler ayrıca kadınları fuhuşa zorlayan 1 kişiyi de gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan şahıslar adliyeye sevk edildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
otomobil Mersin fuhuş

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Kadın ben şikayetçi değilim derse yapılacak bi şey yok, takibi şikayete bağlı suçtur . bunun neresi haber, arabada oturan herkesi şikayet var diye tutuklamaya kalkılırsa ne olacak , ipin ucu kaçar.100 bin kişilik fuhuş önleme polisi kurman gerekir.Din tabanlı siyasi yatırım içerikli haber bunlar, taciz haberleride hep bu nitelikte, haber yapıp toplumun kirlendiğini hergün anlatmak bir projedir,alet olmayın.
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