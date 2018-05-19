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Otomobil ikiye bölündü: 3 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 17:21 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta tomruk yüklü kamyona arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı

Kahramanmaraş'ta tomruk yüklü kamyona arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kahramanmaraş-Göksun karayolu Beşoluk mevkisinde sürücüsü belirlenemeyen 46 N 2413 plakalı otomobil, kent merkezi istikametine giderken 27 BDF 20 plakalı tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil iki bölündü.

Otomobilde bulunan 3 kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan 2 kişi de sağlık ekiplerince Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
2 yaralı 3 ölü Kahramanmaraş

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