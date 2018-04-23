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Otomobil ile mermer yüklü tır çarpıştı: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 23:41 | Son Güncelleme

Otomobil ile mermer yüklü tır çarpıştı: 2 ölü

Tokat'ta otomobil ile mermer yüklü tırın çarpışması sonucu anne ve oğlu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Tokat-Niksar kara yolu Musapınarı köyü yakınlarında Nursal Özgün yönetimindeki 60 EB 829 plakalı otomobil ile İsmail Temelöz'ün kullandığı 60 EB 573 plakalı mermer yüklü tır çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Nursal Özgün ile yanında bulunan annesi Hatice Özgün olay yerinde hayatını kaybetti.

Anne ve oğlunun cenazeleri savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından, otopsi yapılmak üzere Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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