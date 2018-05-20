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Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 23:03 | Son Güncelleme

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Karabük'te minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muammer Bozkurt yönetimindeki 78 DE 937 plakalı minibüs ile Sertan Eser'in kullandığı 81 BL 900 plakalı otomobil, Karabük-Kastamonu karayolu 100. Yıl Mahallesi bölgesinde çarpıştı.

Kazada, sürücüler ve minibüste bulunan Şerife ile 3 yaşındaki Raşit Yağız Bozkurt yaralandı.

Yaralılar, diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Karabük minibüs otomobil trafik kazası yaralı

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