Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Karabük'te minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muammer Bozkurt yönetimindeki 78 DE 937 plakalı minibüs ile Sertan Eser'in kullandığı 81 BL 900 plakalı otomobil, Karabük-Kastamonu karayolu 100. Yıl Mahallesi bölgesinde çarpıştı.

Kazada, sürücüler ve minibüste bulunan Şerife ile 3 yaşındaki Raşit Yağız Bozkurt yaralandı.

Yaralılar, diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

