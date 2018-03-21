Otomobil ile motosikletin çarpışması güvenlik kamerasınca kaydedildi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.
Samsun'dan Giresun yönüne giden Onur Şimşek'in (17) kullandığı motosiklet ile Dolunay kavşağından dönüş yapmak isteyen S.D. yönetimindeki 52 DK 558 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil Servis ekipleri tarafından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı gencin, hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Öte yandan kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kazanan yaşandığı kavşakta bulunan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otomobil ile motosikletin çarpışması yer alıyor.
Olası Sincar operasyonu için Irak'tan sert tepki: Reddediyoruz
WhatsApp'ın kurucusu: 'Facebook'u silin'
Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!
Esenyurt'ta fabrika önünde silahlı saldırı!
İdlib'de katliam! Okul çıkışı öğrenciler hedef alındı!
Merkel'den Türkiye'nin Afrin operasyonuna kınama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Sincar ve Münbiç açıklaması
Zinayla suçladıkları çifti kanalizasyon pisliğine buladılar
Genç kız fantezi kurbanı oluyordu! 10 cm'lik seks oyuncağı içine kaçtı
Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdüllatif Şener mi?
Facebook skandalı büyüyor! Gizli çekim görüntüler...
Okuyucu Yorumları 0 yorum