HABER

Otomobil ile motosikletin çarpışması güvenlik kamerasınca kaydedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 20:50 | Son Güncelleme

Ordu'nun Fatsa ilçesinde motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Samsun'dan Giresun yönüne giden Onur Şimşek'in (17) kullandığı motosiklet ile Dolunay kavşağından dönüş yapmak isteyen S.D. yönetimindeki 52 DK 558 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil Servis ekipleri tarafından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı gencin, hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kazanan yaşandığı kavşakta bulunan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otomobil ile motosikletin çarpışması yer alıyor.

Otomobil içinde fuhuş yaparken basıldılar!Otomobil içinde fuhuş yaparken basıldılar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1 yaralı çarpışma Fatsa Motosiklet otomobil trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Otomobil alacaklara uzmanlardan uyarı: Elinizi çabuk tutun

Otomobil alacaklara uzmanlardan uyarı: Elinizi çabuk tutun

Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Doğan Medya'yı işgal davasında karar çıktı

Doğan Medya'yı işgal davasında karar çıktı

Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında ittifak açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında ittifak açıklaması

Regaip Kandili mesajları (Kısa, uzun): Üç ayların ilk kandili için güzel, anlamlı ve etkileyici mesajlar!

Regaip Kandili mesajları (Kısa, uzun): Üç ayların ilk kandili için güzel, anlamlı ve etkileyici mesajlar!

Şans Topu sonuçları 21 Mart: Ekinoks çekilişinde haftanın numaraları belli oluyor (MPİ canlı çekiliş)

Şans Topu sonuçları 21 Mart: Ekinoks çekilişinde haftanın numaraları belli oluyor (MPİ canlı çekiliş)

İzmir'i kana bulayacaklardı! Silahlar kitapların içinden çıktı

İzmir'i kana bulayacaklardı! Silahlar kitapların içinden çıktı

İdlib'de katliam! Okul çıkışı öğrenciler hedef alındı!

İdlib'de katliam! Okul çıkışı öğrenciler hedef alındı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.