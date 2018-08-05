Otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tır ile çarpıştıktan sonra takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Koray K. idaresindeki 41 ABA 805 plakalı otomobil, Bolu Batı Gişeleri yakınlarında İbrahim R. yönetimindeki 31 E 0225 plakalı tır ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle takla atan otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Sevim B. ile Duru ve Nilsu S. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı incelemede, otomobildeki Pervin Sağlam'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlam'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaralılar ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alındı.

