Otomobil inşaat alanına devrildi: 2 yaralı

Düzce'de otomobilin inşaat alanına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Emre Caner Cirit idaresindeki 81 BA 739 plakalı otomobil, Konuralp Mahallesi Hatipli Ketenciler Yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu inşaat alanına devrildi.
Yaklaşık 5 metre yüksekten devrilen otomobildeki Enes Tezcan (15) ile Ahmet Şobak (16) yaralandı.
Bu arada 15 yaşından küçük olduğu öğrenilen Emre Caner Cirit, olay yerinden kaçtı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.
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