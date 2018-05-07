Otomobil kaputundan yılan ölüsü çıktı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’in Tatvan ilçesinde oto tamircisi Recep Akbulak'ın tamire çalıştığı otomobilin kaputundan, yaklaşık 40 santimetre uzunluğunda yılan ölüsü çıktı.
Tatvan ilçesinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nde oto motor ustası olarak çalışan Recep Akbulak, tamir için getirilen otomobilin kaputunu açtı. Otomobilin hortumlarını kontrol etmek isteyen Akbulak, elinin uzattığında yılanı fark etti. Önce büyük korku yaşayan Recep Akbulak, daha sonra da yaklaşık 40 santimetre uzunluğundaki yılanı bulunduğu yerden çıkardı. Akbulak, yılanın ölü olduğunu belirledi.
İlk defa böyle bir durumla karşılaştığını belirten Recep Akbulak, "10 yıldır sanayide usta olarak çalışıyorum. Daha önce hiç böyle bir durumla karşılaşmamıştım. Bulunduğu yerde ölen yılanı çıkarmak 1 saatimi aldı" dedi.
FOTOĞRAFLI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe girişiminden 1.5 ay önce brifing mi verildi?
Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz
Cübbeli'nin sözleri kafa karıştırdı: Bunlar dururken...
2018 Ramazan'da ilk sahur hangi gün kaç saat oruç tutacağız?
Çorum'da gizemli kızı ilk kez gördüğünü iddia eden görevli konuştu
FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi
Belgesel için gittiği kabilede evlendirildi
Aşıklar Sokağı'nda volta atarak, kendilerine uygun eş adayı aradılar
Muharrem İnce açıkladı! Demirtaş sürprizi
Canan Karatay yine şaşırttı! Botoks yerine ilginç öneri
Skoda’nın artan satış başarısından rahatsız!
Okuyucu Yorumları 0 yorum