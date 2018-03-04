Otomobil köprüden dereye düştü: 1 ölü

Zonguldak'ta köprüden dereye düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Baştarla Mahallesi Üzülmez Tüneller mevkisinde, Mehmet Koçer (58) idaresindeki 67 AT 581 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarptığı köprü bariyerlerini aşarak, yaklaşık 10 metre yükseklikten dere yatağına düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine AFAD ile sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Dere yatağında ters dönen araçta sıkışan sürücü, ekiplerin 15 dakikalık çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde öldüğü belirlenen Koçer'in cesedi, sedyeye bağlanan halatla dere yatağından yukarı çekildi.

Ters döndüğü için tavan kısmı suya gömülen araçta boğularak öldüğü ihtimali üzerinde durulan Koçer'in cesedi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.