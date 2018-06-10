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Otomobil küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 11:18 | Son Güncelleme

Karaman'da otomobilin çarptığı 16 koyun ve keçi can verdi

Karaman'da otomobilin küçükbaş hayvan sürüsüne çarpması sonucu 16 koyun ve keçi can verdi.

Ahmet Tahtalı (60) yönetimindeki 42 FL 141 plakalı otomobil, Karaman-Konya karayolunun 22. kilometresinde yoldaki koyun sürüsüne çarptı. Kazada, 16 koyun ve keçi öldü.

Sürünün çobanı, yol kenarında hayvanları otlatırken sürüye kurt girdiğini, korkan hayvanların da yola doğru kaçtığını söyledi.

PARTNERO izler görünmesin diye... O izler görünmesin diye...
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Anahtar Kelimeler:
Karaman küçükbaş hayvan

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