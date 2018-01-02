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Otomobil marketin içine daldı! Alışveriş yapanlar ölümden döndü

GÜNCEL HABERLERİ | 02.01.2018 17:26 | Son Güncelleme 9 saat önce

Ankara'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, markete daldı. Vatandaşların alışveriş yaptığı esnada yaşanan kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Kahramankazan ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki bir marketin camını kırıp içeriye girdi.

Vatandaşların alışveriş yaptığı esnada yaşanan feci kazada, otomobilin çarptığı kasiyer yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Öte yandan kaza anı marketin güvenlik kameralarına yansıdı. Otomobilin camı kırıp kasiyere çarpma anı saniye saniye görüntülere kaydedildi.

İHA

Canlı yayın yaparken kaza anını kaydetti
Kadıköy'deki feci kazanın görüntüleri kamerada!
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Anahtar Kelimeler:
Kaza market Ankara

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