Otomobil park halindeki tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde otomobilin park halindeki tıra çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kemal Bozkurt (30) yönetimindeki 10 BE 767 plakalı otomobil, Kayacık Mahallesi D-130 karayolu Ankara Evleri mevkisinde, park halindeki 34 YC 8363 plakalı tıra çarptı.
Kazanın haber verilmesiyle olay yerine, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çarpmanın şiddetiyle sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan otomobilin sürücüsü, kaldırıldığı Yalova Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ağır yaralanan eşi Betül Bozkurt (24) ile 1 yaşındaki oğulları Alihan Bozkurt, Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından anne Bozkurt Yalova Altınova Devlet Hastanesi'ne, Alihan Bozkurt ise Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.
Anne ve oğlunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Park halindeki tırın sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım, otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.
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