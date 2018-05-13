Otomobil park halindeki tıra çarptı: 5 yaralı

İSTANBUL (AA) - Samandıra'da park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan aynı aileden 5 kişi yaralandı.
TEM yan yolda Zafer Kot'un idaresindeki 34 DT 2173 plakalı otomobil, Samandıra Dinlenme Tesisleri önünde park halindeki bulunan yabancı plakalı BS-284-S plakalı tıra arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sıkışan sürücü Kot, çevredekilerin otomobilden yerden çıkartıldı.
Sürücü Zafer Kot ile aynı otomobilde bulunan Seyhan Kot, Sinem Naz Kot, Saadet Kot ve Burak Kot hafif yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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