Otomobil pastaneye girdi: 3 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin pastaneye girdiği trafik kazasında sürücü ile iş yerinin 2 çalışanı yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Ölmez (23) kullandığı 01 RS 571 plakalı otomobil, Tufanpaşa Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce kaldırıma çarptı. Otomobil, cadde kenarındaki bir pastanenin camına çarptıktan sonra durabildi.
Kazada, sürücü Ölmez ile pastane çalışanlarından Hilal Ata (26) ve Hatice Özbolat (39) yaralandı.
Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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