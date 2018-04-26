HABER

Otomobil refüjdeki işçilere çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 17:16 | Son Güncelleme

Otomobil refüjdeki işçilere çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'da otomobilin refüjde çalışan işçilere çarpması sonucu 3 belediye çalışanı hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 33 KDK 51 plakalı otomobil, merkez Şehzadeler ilçesi Turgutlu Caddesi'nde, refüjde peyzaj çalışması yapan belediye işçilerine, ardından da önünde seyreden 45 FT 985 plakalı kamyonete ve park halindeki 31 LT 557 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, işçiler Mehmet Göner ve Müştak Uğurhan olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan işçi İsmail Ulutaş ve kimlik bilgilerine henüz ulaşılamayan otomobil sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Ulutaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!
Son dakika! 10 maddelik uyum paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildiSon dakika! 10 maddelik uyum paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi
Ünlü anketçiden bomba seçim anketi açıklamasıÜnlü anketçiden bomba seçim anketi açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir Kaza otomobil Refüj sürücü

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Temmuz ayında memurdan, emekliye ve yaşlıya kadar herkese zam geliyor

Temmuz ayında memurdan, emekliye ve yaşlıya kadar herkese zam geliyor

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Yıldırım'dan Abdullah Gül yorumu: Bir projeydi! Patladı

Yıldırım'dan Abdullah Gül yorumu: Bir projeydi! Patladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim

Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim

Ne PKK ne FETÖ! İşte dolandırıcıların erken seçim taktiği

Ne PKK ne FETÖ! İşte dolandırıcıların erken seçim taktiği

Melih Gökçek'ten olay yaratacak anket!

Melih Gökçek'ten olay yaratacak anket!

Şehidi binlerce kişi uğurladı

Şehidi binlerce kişi uğurladı

İşte 24 Haziran seçiminde kullanılacak oy pusulası!

İşte 24 Haziran seçiminde kullanılacak oy pusulası!

Yunanistan'dan skandal karar! Serbest bıraktılar

Yunanistan'dan skandal karar! Serbest bıraktılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.