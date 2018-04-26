Otomobil refüjdeki işçilere çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'da otomobilin refüjde çalışan işçilere çarpması sonucu 3 belediye çalışanı hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 33 KDK 51 plakalı otomobil, merkez Şehzadeler ilçesi Turgutlu Caddesi'nde, refüjde peyzaj çalışması yapan belediye işçilerine, ardından da önünde seyreden 45 FT 985 plakalı kamyonete ve park halindeki 31 LT 557 plakalı otomobile çarptı.
Kazada, işçiler Mehmet Göner ve Müştak Uğurhan olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan işçi İsmail Ulutaş ve kimlik bilgilerine henüz ulaşılamayan otomobil sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Ulutaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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